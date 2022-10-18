İHH Karamürsel’den yetimler için kermes

İHH Karamürsel Temsilciliği tarafından Karamürsel Kültür Merkezi’nde kermes düzenlendi. Kermesin açılışına Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı. Kermeste vakfın gönüllüleri evlerinde hazırladığı ürünleri ve bazı esnafların bağışladığı eşyaları satışa sundu. Kermesin ilk alışverişini Belediye Başkan Yardımcısı Çetinkaya yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
“İYİLİK HER ZAMAN, HER YERDE”
İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilcisi İsmail Demirci, kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklarla kermesi organize ettiğini söyleyerek, “Kermesi yetim yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ‘hayır çarşısı’ adı altında düzenledik. İki gün sürecek. Gönüldaşlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz. Esnaflarımız ve hayırseverlerle iyilik her zaman, her yerde” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.