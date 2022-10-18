18 Eki 2022 - 14:20- Gündem G: 18 Eki 2022 - 14:21

İHH Karamürsel’den yetimler için kermes

İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği, Karamürsel Kültür Merkezi’nde yetimler için kermes düzenledi
İHH Karamürsel’den yetimler için kermes mask
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İHH Karamürsel Temsilciliği tarafından Karamürsel Kültür Merkezi’nde kermes düzenlendi. Kermesin açılışına Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı. Kermeste vakfın gönüllüleri evlerinde hazırladığı ürünleri ve bazı esnafların bağışladığı eşyaları satışa sundu. Kermesin ilk alışverişini Belediye Başkan Yardımcısı Çetinkaya yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“İYİLİK HER ZAMAN, HER YERDE”

İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilcisi İsmail Demirci, kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklarla kermesi organize ettiğini söyleyerek, “Kermesi yetim yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ‘hayır çarşısı’ adı altında düzenledik. İki gün sürecek. Gönüldaşlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz. Esnaflarımız ve hayırseverlerle iyilik her zaman, her yerde” dedi.
# Vatandaşlar, Kadın

18 Eki 2022 - 14:20 - Gündem

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