Körfez Ağrılılarda Kaplan Güven tazeledi

Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği 8.Olağan Kongresini gerçekleşti. Ağrılıların yoğun ilgi gösterdiği kongrede mevcut başkan Nurettin Kaplan tek aday oldu. Kongre sonrasında 41 kişilik yönetim kurulu güven tazeledi. 2018 yılından sadece Körfez İlçesi değil, Tüm Kocaeli ve Marmara Bölgesinde ses getiren bir sivil toplum kuruluşu olan Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetimi bölgedeki derneklerin canlandırılmasında öncü oldu.
AKIN ETTİLER
Programa; AKP Kocaeli Milletvekili Aslen Ağrılı olan Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, AKP İl Başkan Vekili Zeki Canşi, HDP Körfez İlçe Başkanı İlhami Demir, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Aslan, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Vekili Orhan Temel, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İşler ve Sivil Toplum Örgütleri Daire Başkanı Sebahattin Yamak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Samet Şengöz, Körfez Belediye Koordinatörü Cengiz Öztürk, Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Derince Nüfus Müdürü Suat Demir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Fatih Gümüş, Kocaeli Spor Sportif Menejer Bayram Oral ve kıymetli eşi Zenay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Süleymanoglu Oral, Çayırova Ağrılılar Dernek Başkanı Vezir Yıldız, Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan, Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, Kocaeli Siirtliler Dernek Başkanı Cumali Boz, Kocaeli Malatyalılar Dernek Başkanı İlkin Doydum, Kocaeli Adıyamanlılar Dernek Başkanı Sinan Yılmaz, Hereke Gençlik Kültür Eğitim ve Spor Derneği Başkan Vekili Ümit Kaya, Bir Umut Derneği Başkan Vekili Naime İncesu ile birçok Ağrılı Üye ve misafir katıldı.
YENİ BİNAYA GEÇİLİYOR
Dernek Başkanı Başkan Nurettin Kaplan konuşmasında; Programa katılan tüm üye, hemşehri ve protokole teşekkürlerini ileterek Körfez ilçesinde en fazla nüfusa sahip Ağrılıların yeni dernek binalarının satın alma işlemlerinin başladığını ve önümüzdeki birkaç ay içinde derneğin yeni adresinde büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.
DERNEK YÖNETİM LİSTESİ
1-Nurettin KAPLAN (BAŞKAN)
2-İsrafil ALLAK (Başkan Yardımcısı)
3-İmdat YEĞİN (Başkan Yardımcısı)
4-Muhsin KAYA (Başkan Yardımcısı)
5-Seracettin KAPLAN (Genel Sekreter)
6-Muhiddin ŞENGÜL
7-Hüsnü KIZILIRMAK
8-Ziya DÖRMA
9-Murat KARAKOYUN
10-Nesim UÇAR (SAYMAN)
11-Sadrettin AKSOY
12-Vedat KILIÇ
13-Hüsnü AKPOLAT
14-Alettin KARAOĞLAN
15-Mehmet YILMAZ
16-Nurettin SÖZLÜ
17-Cengiz DURMUŞ
18-Ayhan BARAN
19-Aslan İLMAN
20-Savaş KAPLAN
21-Ömer IŞIK
22-Nuri KOCAAĞA
23-Kamuran YILDIRIM
24-Sedat YEĞİN
25-Fafuk ŞAHİN
26-Erhan AKPOLAT
27-Emre ŞENGÜL
28-Cesur ALPER
29-Mutlu ÇÜRÜK
30-Mehmet BARAN
31-Celal KAPLAN
32-Tuncay AKSOY
33-Orhan ATILMIŞ
34-Kerem UÇAR
35-Cengiz AY
36-Ayhan AYDIN
37-Ayşegül ÇERİ
38-Ramazan AKPOLAT
39-Ahmet KARAOĞLAN
40-Koray KAYA
41-Emre KAPLAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.