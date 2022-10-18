Körfez Ağrılılarda Kaplan Güven tazeledi

Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği 8.Olağan Kongresini gerçekleşti. Ağrılıların yoğun ilgi gösterdiği kongrede mevcut başkan Nurettin Kaplan tek aday oldu. Kongre sonrasında 41 kişilik yönetim kurulu güven tazeledi. 2018 yılından sadece Körfez İlçesi değil, Tüm Kocaeli ve Marmara Bölgesinde ses getiren bir sivil toplum kuruluşu olan Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetimi bölgedeki derneklerin canlandırılmasında öncü oldu.

AKIN ETTİLER

Programa; AKP Kocaeli Milletvekili Aslen Ağrılı olan Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, AKP İl Başkan Vekili Zeki Canşi, HDP Körfez İlçe Başkanı İlhami Demir, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Aslan, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Vekili Orhan Temel, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İşler ve Sivil Toplum Örgütleri Daire Başkanı Sebahattin Yamak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Samet Şengöz, Körfez Belediye Koordinatörü Cengiz Öztürk, Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Derince Nüfus Müdürü Suat Demir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Fatih Gümüş, Kocaeli Spor Sportif Menejer Bayram Oral ve kıymetli eşi Zenay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Süleymanoglu Oral, Çayırova Ağrılılar Dernek Başkanı Vezir Yıldız, Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan, Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, Kocaeli Siirtliler Dernek Başkanı Cumali Boz, Kocaeli Malatyalılar Dernek Başkanı İlkin Doydum, Kocaeli Adıyamanlılar Dernek Başkanı Sinan Yılmaz, Hereke Gençlik Kültür Eğitim ve Spor Derneği Başkan Vekili Ümit Kaya, Bir Umut Derneği Başkan Vekili Naime İncesu ile birçok Ağrılı Üye ve misafir katıldı.

YENİ BİNAYA GEÇİLİYOR

Dernek Başkanı Başkan Nurettin Kaplan konuşmasında; Programa katılan tüm üye, hemşehri ve protokole teşekkürlerini ileterek Körfez ilçesinde en fazla nüfusa sahip Ağrılıların yeni dernek binalarının satın alma işlemlerinin başladığını ve önümüzdeki birkaç ay içinde derneğin yeni adresinde büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

DERNEK YÖNETİM LİSTESİ

1-Nurettin KAPLAN (BAŞKAN)

2-İsrafil ALLAK (Başkan Yardımcısı)

3-İmdat YEĞİN (Başkan Yardımcısı)

4-Muhsin KAYA (Başkan Yardımcısı)

5-Seracettin KAPLAN (Genel Sekreter)

6-Muhiddin ŞENGÜL

7-Hüsnü KIZILIRMAK

8-Ziya DÖRMA

9-Murat KARAKOYUN

10-Nesim UÇAR (SAYMAN)

11-Sadrettin AKSOY

12-Vedat KILIÇ

13-Hüsnü AKPOLAT

14-Alettin KARAOĞLAN

15-Mehmet YILMAZ

16-Nurettin SÖZLÜ

17-Cengiz DURMUŞ

18-Ayhan BARAN

19-Aslan İLMAN

20-Savaş KAPLAN

21-Ömer IŞIK

22-Nuri KOCAAĞA

23-Kamuran YILDIRIM

24-Sedat YEĞİN

25-Fafuk ŞAHİN

26-Erhan AKPOLAT

27-Emre ŞENGÜL

28-Cesur ALPER

29-Mutlu ÇÜRÜK

30-Mehmet BARAN

31-Celal KAPLAN

32-Tuncay AKSOY

33-Orhan ATILMIŞ

34-Kerem UÇAR

35-Cengiz AY

36-Ayhan AYDIN

37-Ayşegül ÇERİ

38-Ramazan AKPOLAT

39-Ahmet KARAOĞLAN

40-Koray KAYA

41-Emre KAPLAN