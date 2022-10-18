Tahir Bey maça bekleniyorsunuz

Kocaelispor’a verdiği destekle bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeni sezonda henüz Kocaelispor’un maçına gelmedi. Kocaeli Stadı’nın zemini bakımda olduğu için maçlarını Derince ve Darıca’da oynamak zorunda kalan yeşil siyahlılar pazar günü Kocaeli Stadı’na geçiyor. İlk kez bu sezon Kocaeli Stadı’na çıkacak olan yeşil siyahlıların maçına Tahir Büyükakın’ın da geleceği ve takıma destek vereceği düşünülüyor.