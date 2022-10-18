18 Eki 2022 - 14:36- Gündem G: 18 Eki 2022 - 14:38

Milyonluk tekne küle döndü

Darıca'da değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen tekne alevlere teslim oldu. Yangının ardından tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.
Milyonluk tekne küle döndü mask
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Yangın, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel E. isimli bir vatandaş, kendisine ait tekneye binerek çalıştırdığı sırada yangın çıktı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın söndürülemedi. Alevlerin daha da büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, başka bir tekne yardımıyla yanan tekneyi kıyıya yaklaştırarak, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen tekne tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

# Yangın, polis, Vatandaşlar

18 Eki 2022 - 14:36 - Gündem

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