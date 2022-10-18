18 Eki 2022 - 15:44- Asayiş G: 18 Eki 2022 - 16:04

Başiskele'de cinayet: Eşini ve kayınpederini öldürdü

Başiskele ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.
Başiskele'de cinayet: Eşini ve kayınpederini öldürdü mask
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Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Şahin K.'nın evine geldi. Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Baba kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza S. ve Şahin K.'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# polis, Olay, sağlık

18 Eki 2022 - 15:44 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Serdar Özbek - Bu boşanma olayları arttı. Aileler perişan çocuklar yetim kaldı. Bu adalet sistemi bir an önce değişmeli. Önlem alınmalı. Hiç kimse elini kıpırdamadmıyor.. Olan çocuklara ve kız tarafının ailesine oluyor.. Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun

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Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 18 Ekim 16:13
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41kocaeli - Kocaeli gazetesi sayfalarını açamıyorum bir diğer habere bakamıyorum bu gazeteyi okumak istiyorum hiç bir şekilde sayfalar gitmiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ekim 16:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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