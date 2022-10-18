Yıldız: Köylerin mahalle statüsüne geçmesine gönlümüz razı değil

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız dün partisinin il binasında İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri olan Fevzi Canbaz, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Nurettin Bulut ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Yıldız, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen köylerin ciddi kayıpları olduğunun altını çizdi. Yıldız kentin gündemine değinmeden önce partisinin genel seçim sorularını cevapladı.

“ADAY OLMAYACAĞIM DEMİYORUM”

Konuşmasına istifa etmeyeceğini belirterek başlayan Yıldız, “İstifa etmeyeceğim. Delege seçimlerimiz başladı. Şu anda ilçelerde 300’er civarında müracaatlar var. Bu şekilde 29-30 Ekim ve 3-4 Kasım’da delege seçimleri olacak. İlçe delegeleri seçilecek. İlçe kongrelerimizin de takvimini paylaşacağız. Bütün ilçelerde tek liste olması şart değil, benim önerim seçimlere güçlü girmek için tek liste altında girilmesi. İlçe kongreleri bittikten sonra da il kongresi yapılacak. Adaylığıma dair de o dönem aday olmayı düşünmüyorum diye söyledim ama aday olmayacağım demiyorum. Artık bu işi daha ileriye götürecek genç dinamik arkadaşlarımızın enerjisiyle birlikte parti iktidar olacak” dedi.

“ALTILI MASADAN CEVAP NE ÇIKAR BİLMİYORUZ”

Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in milletvekilliği adaylığı ile ilgili, “Sayın Genel Başkanımızın milletvekili değil ama Türkiye’nin adayı olması yönünde bir eğilim var. Tabi ki gönlümüzden geçen budur. Altılı masadan cevap ne çıkar bilemiyoruz ama İYİ Parti’nin kalbinden geçen bu yöndedir” dedi.

“KÖY STATÜSÜ İÇİN SON TARİH 31 ARALIK”

Kentin gündemiyle alakalı konuşan Yıldız, “Kocaeli genelinde kırsal mahalle diye adlandırdığımız köylerimizin 16 Ekim 2020 tarihinde çıkan meclis kararıyla eski köylerin tekrar yeni statüye kazanması için 31 Aralık tarihine kadar süre verildi. Sonra bu süre son buluyor. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen köylerimizin ciddi kayıpları var. Bunların başında emlak vergileri, su gibi yüzde yüze yakın bir artış var. Büyükşehir’in bu iş için tamam deyip de sonrasında kurulan komisyonu geriye çekmesi bir soru işareti. Milletin efendisi statüsündeki köylülerin mahalle statüsüne geçmesi bizim gönlümüz razı değildir” dedi.

“İNDİRİM HAKLARI ELLERİNDEN GİDECEK”

Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş ise, köy sorunuyla ilgili, “Köylerin bir tüzel kişiliği vardır ama mahallelerin böyle yetkileri yoktur. Bu kanun aynı zamanda köylülerin ortak varlıklarının da elinden gitmesine sebep oldu. Kimi yerler satıldı. Zaman içerisinde yapılaşmalar oldu. Yıllardır hayvancılık yapanlar başka yerlere itilmeye zorlandılar. 6260 sayılı kanun çıkmadan önce bazı muafiyetler tanınmıştı. Muafiyetlerin dışında emlak vergisi indirimleri de vardı. Vergi, harç, asgari su ücretleri tarifesi için yüzde 50 indirimler yapılıyordu. Bununla ilgili ertelemeler yapıldı. Bu yıl başında yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların indirim hakları ellerinden gitmiş olacak” dedi.

“TARIM-HAYVANCILIKTA ENFLASYON ÇOK YÜKSEK”

Göktaş, “Bu süreç yaşanırken üçüncü tarım şurası yapıldı. Bu şuranın sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. Kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliğin korunması ve koordine edilmesi. Bir diğer konu ise, Biz İYİ Parti olarak tarım ve hayvancılığın önemini biliyoruz. Enflasyon şu anda çok yüksek. Tarım ve hayvancılığın girdilerinin enflasyonu çok daha yüksek. Biz İYİ Parti olarak bu konuyu kamuoyunun gündemine taşımak istedik” diye konuştu.

“YAKINDA GEBZE’DE KÖY KALMAYACAK”

Köylülerin sorunuyla ilgili açıklamada bulunan Meclis Üyesi Fevzi Canbaz ise, “Gebze Belediyesi bütün köyleri planlamaya aldı. Yakında Gebze’de köy kalmayacak. Köy arazileri belediyelere geçti. Ben de köylü olduğum için bu meseleyi iyi takip ediyorum. Şu anda tarım arazilerine inşaat yapılıyor. Hatta muhtarlar engel olmaya çalışıyor ama millet kafasına göre tarım arazilerine inşaat yapmaya devam ediyor. Köylümüz gerçekten mağdur durumdadır” ifadelerini kullandı.

“GELİN KÖYLERE BÜTÇE KOYUN”

“Biz buradan bütün ilçe belediyelerine ve Büyükşehir Belediyesine sesleniyoruz. Köylüye bütçe vermelerini arz ediyoruz. Okulları kapattılar. Okullarımız berbat durumda bizim çocukluğumuzdaki okullar yok. Birileri oraları samanlık yapmış ve kiralamış, satın alınmak istenmiş biz buna İYİ Parti olarak izin vermedik. Bir diğer konu da camiler, hiçbir zaman bir camiye gittiğinizde camide imam bulamazsınız. Ama seçim zamanı geldiğinde imamlar camide, imamları camiye görevlerinin başına bekliyorum” dedi.