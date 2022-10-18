Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız bugün partisinin il başkanlık binasında İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri olan Fevzi Canbaz, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Nurettin Bulut ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Yıldız, 2 yıl önce başlayan Cedit Mahallesi Projesinin bu yıl bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “2 yıl önce bu yıl bitirilmesi düşünülen bin 400 konutluk Cedit Mahallesi’ndeki yapılaşma ne oldu? 3 müteahhit geldi. İkisi de enflasyona dayanamayıp bırakıp gitti. İktidarın Kocaeli’deki temsilcileri buna karışamayız deme şansları yok. Burada çok ciddi bir sorumluluk ve ihmal var. 2 yıl önce yapım izni alındı bu yılın sonunda teslim edilmesi gereken konutların yapımına hala başlanmadı. Bu kadar insanın mağduriyetini nasıl giderecekler?”
18 Eki 2022 - 16:52- Siyaset Güncelleme: 18 Eki 2022 - 16:54
Yıldız, Cedit Projesine dikkat çekti! “Mağduriyeti nasıl giderecekler?”
Yaklaşık bin 500 ailenin beklediği Cedit Mahallesi kentsel dönüşümünün hala tamamlanmamasına dikkat çeken İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız: “2 yıl önce yapım izni alındı bu yılın sonunda teslim edilmesi gereken konutların yapımına hala başlanmadı. Bu kadar insanın mağduriyetini nasıl giderecekler?” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.