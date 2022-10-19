19 Eki 2022 - 11:16- Gündem G: 19 Eki 2022 - 11:17

Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik

Kocaeli’de "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü. Boyama yapan çocuklar keyifli zaman geçirdi.
Hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldüren etkinlik mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliği, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Çocuk Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon verdi. Resim ve yüz boyama gibi faaliyetlerden oluşan moral etkinliği, çocuklar ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Etkinlik, çocuklara hediyeler verilmesinin ardından sona erdi. Alikahya Çocuk Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocuklara yapılan ziyaretin, haftanın belirli günlerinde devam edeceği öğrenildi.
# Büyükşehir Belediyesi, eğitim

19 Eki 2022 - 11:16 İHA Kocaeli- Gündem

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