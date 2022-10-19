19 Eki 2022 - 11:33- Kültür-Sanat G: 19 Eki 2022 - 11:34

İzmit’te cumhuriyet coşkusu yaşanacak

İzmit Belediyesi, cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümüne ilişkin bir dizi etkinlik düzenleyecek.

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl da vatandaşlarla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Birçok etkinliğin yer aldığı kutlama programları, 4 gün boyunca İzmit’in farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Etkinlikler sergi ile başlayacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 27 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak sergi ile başlayacak. ‘Cumhuriyet ve Biz’ adlı sergi, 4 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 28 Ekim Cuma günü saat 17.00’de İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları düzenlenecek. 29 Ekim Cumartesi günü Aso Esports Arena’da saat 10.00’da İzmit Belediyesi Esports Cumhuriyet Turnuvası ve Kocaeli Üniversitesi 29 Ekim Özel Valorant turnuvası düzenlenecek.

Bin kişi zeybek oynayacak

İzmit Belediyesince düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bin kişi zeybek oynayacak. Zeybek performansı, 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.

Fener alayı

29 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da İzmit Belediyesi önünden başlayacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı geceyi aydınlatacak. Belediye önünden başlayacak alay ve Cumhuriyet yürüyüşü ile vatandaşlar ellerinde meşaleler ile İzmit Kent Meydanı’na yürüyecek.

Emir Can İğrek konseri

Kutlama programları, özellikle gençlerin sevdiği ve son zamanlarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ünlü şarkıcı Emir Can İğrek konseriyle taçlanacak. Emir Can İğrek, en sevilen şarkılarını 29 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da İzmit Kent Meydanı’nda İzmitlilerle birlikte söyleyecek.

Bisiklet turu

Dolu dolu geçecek kutlamalar 30 Ekim Pazar günü bisiklet severlerin yapacağı bisiklet turu ile devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, 30 Ekim Pazar günü saat 09.00’da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nde başlayarak İzmit Kent Merkezi’nde noktalanacak.

# Vatandaşlar, Kocaeli Üniversitesi, İzmit belediyesi, eğitim

19 Eki 2022 - 11:33 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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