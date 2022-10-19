19 Eki 2022 - 11:42- Kültür-Sanat G: 19 Eki 2022 - 11:44

Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor

Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki mülkiyeti kendisine ait olan 23 dükkanı1 Kasım Salı günü ihale ile satışa çıkaracak.
Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor mask

Gölcük Belediyesi, Hisareyn mevkii D-130 Karayolu kenarında bulunan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesi’ndeki mülkiyeti belediyeye ait olan 23 dükkanı, SPK lisanlı değerleme uzmanının belirlediği bedeller üzerinden 1 Kasım Salı günü ihale ile satışa çıkaracak. Dükkanlardan satın almak isteyenler, Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat ederek şartname alıp, ihale evraklarını 1 Kasım Salı günü en geç saat 12.00’a kadar teslim edebilecekler.
# ihale

19 Eki 2022 - 11:42 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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