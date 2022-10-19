Kayınpederi ve eşini, polis merkezinden döndüklerinde öldürmüş

Olay, dün öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer S., boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Beyza S.'nin bulunduğu eve geldi. Apartmanın önünde saatlerce bekleyen Ömer S., Beyza S. ile babası Şahin K.'nın otomobille evlerine geldiklerini gördü. Ömer S., tabancayla Şahin K.'yı otomobilde, Beyza S.'yi ise binanın merdivenlerinde vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba ve kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaçan Ömer S., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Beyza S.'nin, 2019'da Ömer S. ile Şanlıurfa'da evlendiği ve 1 ay evli kaldıktan sonra Başiskele ilçesindeki babasının evine gelip boşanma davası açtığı belirtildi. Olaydan önce Ömer S.'nin başta Şahin K. olmak üzere aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı öğrenildi.

GÖZLEM YAPMIŞ

Ömer S. olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde gözlem yaptığı öğrenildi. Olay günü baba ve kızın, Ömer S.'nin tehdit mesajları üzerine polis merkezine gidip şikayette bulunduğu, evlerine döndüklerinde de öldürüldükleri ifade edildi.

Şahin K. ile kızı Beyza S.'nin cenazeleri bugün toprağa verilecek.