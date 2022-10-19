19 Eki 2022 - 12:11- Gündem G: 19 Eki 2022 - 14:40

Gazeteci Cenap Elmas hayatını kaybetti

Kocaeli basınının sevilen ismi Gazeteci Cenap Elmas yaşamını yitirdi.
Gazeteci Cenap Elmas hayatını kaybetti mask

Kocaeli basın camiasının sevilen ve tanınan isimlerinden olan, uzun yıllar yerel gazetelerde, ulusal gazete ve ajanslarda polis muhabiri olarak görev yapan Cenap Elmas(67), bu sabaha karşı tek başına yaşadığı Körfez Güney Mahallesi Fetih Caddesi No:6 adresindeki evinde hayatını kaybetti.  Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi Cenap Elmas, 1990’lı yılların başında Green Card başvurusu yapmış ve Amerikan vatandaşlığına geçmişti. Uzun süre Amerika’da yaşayan Elmas, 1994-95’de Türkiye’ye dönmüş ve yerel gazetelerde polis muhabiri olarak çalışmaya devam etmişti. Elmas'ın cenazesi yarın (perşembe) öğle namazına müteakip Körfez Hacı Muharrem Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# polis, türkiye

19 Eki 2022 - 12:11 - Gündem

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Yorumlar

(3)
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erol demirbek TÜRK - MEKANI CENNET OLSUN TANIDIĞIMIZ İYİ BİR KARDEŞİMİZDİ , YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLERİM .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 12:35
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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