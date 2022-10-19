Baro Başkanı Gül mazbatasını aldı

Baro organlarında yapılan seçimlerin ardından mazbata töreni bugün Kocaeli Adliyesinde bulunan adalet komisyonu bakanının odasında gerçekleştirildi. Mazbata törenine Baro Başkanı Mehmet Gül ve yönetiminin yanı sıra baro eski başkanlarından Cengiz Sarıbay, Ersayın Işık, Fahri Örengül, Bahar Gültekin Candemir, Sertif Gökçe de katıldı.
YENİ BİR DÖNEM
Mazbata töreni esnasında konuşmasını gerçekleştiren Baro Başkanı Mehmet Gül şu ifadelere yer verdi: “37. Olağan genel kurul ve seçimin ardından mazbatamızı aldık. Baromuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçmiş dönem tecrübemiz ve heyecanımızla çok iyi bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın bu dönemde bizlere katkı sunmasını bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Genel kurulda bizlere destek veren yanımızda olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem baro başkanlarımıza da bugün yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
KOCAELİ BAROSU YENİ YÖNETİMİ:
Caner Karakadılar
Tamer Ejderoğlu
Ümit Kaya
Fırat Kırımcı
Nuriye Yılmaz
Dilek İlhan Dalkıran
Erhan Türkan
İbrahim Akbaş
Çiğdem Koç
Emir Karakol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.