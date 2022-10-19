19 Eki 2022 - 13:28- Gündem G: 19 Eki 2022 - 13:29

Baro Başkanı Gül mazbatasını aldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kocaeli Barosu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kocaeli Barosu seçiminde başkan olarak seçilen Mehmet Gül ve yönetimi bugün Kocaeli Adliyesi’nde mazbatasını aldı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Baro Başkanı Gül mazbatasını aldı mask
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Baro organlarında yapılan seçimlerin ardından mazbata töreni bugün Kocaeli Adliyesinde bulunan adalet komisyonu bakanının odasında gerçekleştirildi. Mazbata törenine Baro Başkanı Mehmet Gül ve yönetiminin yanı sıra baro eski başkanlarından Cengiz Sarıbay, Ersayın Işık, Fahri Örengül, Bahar Gültekin Candemir, Sertif Gökçe de katıldı.

YENİ BİR DÖNEM

Mazbata töreni esnasında konuşmasını gerçekleştiren Baro Başkanı Mehmet Gül şu ifadelere yer verdi: “37. Olağan genel kurul ve seçimin ardından mazbatamızı aldık. Baromuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçmiş dönem tecrübemiz ve heyecanımızla çok iyi bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın bu dönemde bizlere katkı sunmasını bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Genel kurulda bizlere destek veren yanımızda olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem baro başkanlarımıza da bugün yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KOCAELİ BAROSU YENİ YÖNETİMİ:

Mehmet Gül

Caner Karakadılar

Tamer Ejderoğlu

Ümit Kaya

Fırat Kırımcı

Nuriye Yılmaz

Dilek İlhan Dalkıran

Erhan Türkan

İbrahim Akbaş

Çiğdem Koç

Emir Karakol

19 Eki 2022 - 13:28 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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