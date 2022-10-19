19 Eki 2022 - 13:29- Ekonomi G: 19 Eki 2022 - 13:30

Derince Belediyesi’nin bütçesi 450 milyon TL

Derince Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında 2023 Mali Yılı Gelir Bütçe 450 milyon TL olarak belirlendi.
Derince Belediyesi’nin bütçesi 450 milyon TL mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısında iki madde yer aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 2023 Mali Yılı Performans Programı meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Bu maddenin karara bağlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 450 milyon olarak belirlendiği rapor da meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Performans programı ve bütçe üzerine karşılıklı görüşlerin belirtildiği belediye meclisinin bir sonraki toplantı tarihi ise 1 Kasım Salı günü olarak belirlendi.

19 Eki 2022 - 13:29 İHA Kocaeli- Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.918 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Panasonic’ten yeni hamle mask
Panasonic’ten yeni hamle
Başkan Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi mask
Başkan Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi
Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi
Sosyal konut kurası kasım ayı başında mask
Sosyal konut kurası kasım ayı başında
İnşaat son çeyreğe yavaşlayarak girdi mask
İnşaat son çeyreğe yavaşlayarak girdi
Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu   mask
Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu  
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL