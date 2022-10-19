19 Eki 2022 - 13:41- Asayiş G: 19 Eki 2022 - 13:57

Sokak ortasındaki cinayet saniye saniye kamerada

İzmit'te Emrah Akkuş’un tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin Akkuş’a üst üste ateş ettiği ve yaralı halde yerde yatarken tekmelediği anlar yer aldı.
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Olay, saat 03.40 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. Alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş’a (28) defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise SEKA Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında arbede yaşandığı, daha sonra şüphelilerden birinin tabanca ile Emrah Akkuş’a üst üste ateş ettiği anlar yer aldı. Aynı zamanda, yine elinde tabanca olan bir diğer şüphelinin başka birine ateş ettiği görüldü. Şüphelilerin, yaralı halde yerde yatan Akkuş’a tekme attığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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19 Eki 2022 - 13:41 İHA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

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Ayhan - elinde silah olan bıçak olan kendini erkek sanıyor.ha birde baktım şu videoya ulan madem silah tasıyon bari kullanmasını bil.sanki taş atıyor çömez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 14:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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