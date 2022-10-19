Baro Başkanı Gül: “Enerjimizi tüm gücümüzle harcayacağız”

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kocaeli Barosu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kocaeli Barosu seçiminde başkan olarak seçilen Mehmet Gül ve yönetimi bugün öncelikle Kocaeli Adliyesi’nde mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından Kocaeli Barosunda devir teslim ve plaket törenini gerçekleştirildi. Törende konuşmasını gerçekleştiren yeni başkan Gül, daha önceki baro başkanlarının çizdiği yoldan ilerleyeceklerini vurguladı.

“YOLUNUZ AYDINLIK OLSUN”

Önceki dönem Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, mevcut yönetimi tebrik ederek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyden önce şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bugüne kadar bize taşıma onurunu yaşattığınız için hepinize şükranlarımız sunuyorum. Sayın başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma, kurullara seçilen meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Bugün bu bayrağı teslim ederken kurucu Başkanım Ali Vasfi Akalın ve bir kısmı burada bulunan baro başkanlarımızın geleneğini olan mazbatayı bugün başkanıma veriyoruz. Yolun açık ve aydınlık olsun başkanım başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ İDEAL HUKUK DEVLETİ”

Candemir’in ardından törende konuşmasını gerçekleştiren Baro Başkanı Mehmet Gül, “Özellikle birlikte çalıştığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bazen gerildikbazen üzüldük ama genel olarak eğlendik. Her zaman takımlarda da bu vardır. Sadece sahada değil saha dışında da birlikte olmak gerekir. Her yerde bir arada olmak gerekir. Birbirimizin hatalarını düzelttik. Varolun sağolun hepinize teşekkür ediyorum. Tüm başkanlarımdan birçok şey öğrendim ama Gültekin başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum.Sizinle çalıştığım dönemde birçok şey öğrendim. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum sağolun varolun. Şahsım ve yönetim kurulunun hedefi ideal hukuk devleti olacaktır. Enerjimizi tüm gücümüzle harcayacağız. Daha önceki baro başkanlarımızın bize çizdiği yolla aynı şekilde devam edeceğimizden emin olabilirsiniz” dedi.