19 Eki 2022 - 14:12- Spor G: 19 Eki 2022 - 14:13

Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı
Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cimnastik kursu için kayıt almaya başladı. Kursa 5-8 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek

12 OKULDA HİZMETE DEVAM

‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları, 12 ilçede hizmet vermeye devam ediyor. 9 ayrı branşta eğitimlerini sürdüren Spor Okulları, sporun temel dalı olan cimnastik için Sanayi Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Vinsan Cimnastik Salonu’nda kayıt almaya başladı. Başvurular https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak.

ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açacağı jimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendirip, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenecek. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanacak. Kursa 5-8 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.
# Büyükşehir Belediyesi, eğitim

19 Eki 2022 - 14:12 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.918 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ömer Faruk Uzuner: Her geçen gün gelişiyoruz mask
Ömer Faruk Uzuner: Her geçen gün gelişiyoruz
Göksel Ali Argun’un oğlu evleniyor mask
Göksel Ali Argun’un oğlu evleniyor
Türkiye Pist Şampiyonası nefes kesecek mask
Türkiye Pist Şampiyonası nefes kesecek
Yahyakaptan’da yine büyüleyecek bir şampiyona var mask
Yahyakaptan’da yine büyüleyecek bir şampiyona var
Gel pazar gel!.. mask
Gel pazar gel!..
Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı mask
Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL