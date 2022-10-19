Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cimnastik kursu için kayıt almaya başladı. Kursa 5-8 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek
12 OKULDA HİZMETE DEVAM
‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları, 12 ilçede hizmet vermeye devam ediyor. 9 ayrı branşta eğitimlerini sürdüren Spor Okulları, sporun temel dalı olan cimnastik için Sanayi Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Vinsan Cimnastik Salonu’nda kayıt almaya başladı. Başvurular https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak.
ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açacağı jimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendirip, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenecek. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanacak. Kursa 5-8 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.