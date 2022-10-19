Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cimnastik kursu için kayıt almaya başladı. Kursa 5-8 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek

12 OKULDA HİZMETE DEVAM

‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları, 12 ilçede hizmet vermeye devam ediyor. 9 ayrı branşta eğitimlerini sürdüren Spor Okulları, sporun temel dalı olan cimnastik için Sanayi Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Vinsan Cimnastik Salonu’nda kayıt almaya başladı. Başvurular https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak.

ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açacağı jimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendirip, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenecek. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanacak. Kursa 5-8 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.