19 Eki 2022 - 14:13- Spor G: 19 Eki 2022 - 14:14

Türkiye Pist Şampiyonası nefes kesecek
Türkiye Pist Şampiyonası nefes kesecek mask

Körfez ilçesi 22-23 Ekim tarihlerinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Super Grup'ta 13, Maxi grupta ise 8 sporcunun mücadele edeceği yarışlar, iki gün boyunca izleyenlerin adeta nefeslerini kesecek. 22 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de sıralama turlarının ardından, saat 16.00’da Super Grup ilk yarışı ve saat 17.00’de de Maxi Grup ilk yarışı koşulacak. 23 Ekim Pazar günü ise saat 13.30’da Super Grup ikinci yarışı ve saat 15.00’te de Maxi Grup ikinci yarışının ardından organizasyon, saat 16.00’daki ödül töreni ile son bulacak.

14 SPORCU KAPIŞACAK

Organizasyon aynı zamanda 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinin yarışlarına da ev sahipliği yapacak. Bu yıl 34’ü kadın, toplam 522 adayın katıldığı elemeler sonunda belirlenen 10 erkek, 4 kadın sporcu, üç farklı formatta yarışarak 2022’nin kadın ve erkek yıldızı olabilmek için mücadele edecek. Adaylar her üç günde de en yüksek puanı toplayabilmek için ter dökecek. Türkiye Drift Şampiyonası sporcularının gösterileri ile renklenecek organizasyon, vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.
# Kadın, türkiye, Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlar

19 Eki 2022 - 14:13 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.918 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ömer Faruk Uzuner: Her geçen gün gelişiyoruz mask
Ömer Faruk Uzuner: Her geçen gün gelişiyoruz
Göksel Ali Argun’un oğlu evleniyor mask
Göksel Ali Argun’un oğlu evleniyor
Türkiye Pist Şampiyonası nefes kesecek mask
Türkiye Pist Şampiyonası nefes kesecek
Yahyakaptan’da yine büyüleyecek bir şampiyona var mask
Yahyakaptan’da yine büyüleyecek bir şampiyona var
Gel pazar gel!.. mask
Gel pazar gel!..
Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı mask
Büyükşehir’in cimnastik kursu kayıtları başladı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL