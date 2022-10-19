Yahyakaptan’da yine büyüleyecek bir şampiyona var

Octagon Karma Savunma Sanatları Müsabakaları yarın saat 18.00’da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 84 ülkede canlı olarak yayınlanacak müsabakalara 8'i kazak, 8'i Türk olmak üzere toplamda 32 sporcu katılacak. Bugün saat 13.30’da da, şampiyona öncesi Luxor Garden Hotel’de “Face to Face” etkinliğinde karşı karşıya gelecek.