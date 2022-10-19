Göksel Ali Argun’un oğlu evleniyor

Emekli Muhasebe Uzmanı Nilüfer Argun Hanım ile ilimizin sevilen spor insanlarından, Kocaelispor Futbol Okulu Koordinatörü, Okul Sporları İl Temsilcisi, TÜFAD Kocaeli Başkanvekili Göksel Ali Argun’un oğlu Ersel, hayatını Vesna – Mladen (Merhum) Dianek’in güzeller güzeli kızları, Hırvatistan Zagrep doğumlu Katarina Hanım ile birleştiriyor. Çiftin nikahı cumartesi İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kıyılacak ve nikah merasimi 18.30’da başlayacak.
5 YIL ÖNCE TANIŞTILAR
Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü mezunu, milli sürat pateni sporcusu ve 2. Kademe Milli Takım Antrenörü Ersel Argun ile Avrupa’nın en büyük çocuk oyun parkının organizasyon sorumlularından Katarina Dianek (Argun) hanım yaklaşık 5 yıl önce tanıştılar, 2 yıl önce de birlikte olmaya başladılar. Katarina ve Ersel bu güzel birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak. Sürat Pateni Avrupa Şampiyonası’nda tanışan Katarina ve Ersel, evlendikten sonra bir süre daha Türkiye’de kalmayı ve hayatlarına Avrupa’da devam etmeyi düşünüyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.