Eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyede

Olay, dün Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Eşi Beyza S. (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S. (31), kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) evine geldi. Ö.S., yanında bulunan silah ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beyza S. ve Şahin Kılıç'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ö.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu da cevapsız bıraktı.
Öte yandan, Beyza S. ve Ö.S.'nin uzun zamandır ayrı yaşadığı, Beyza'nın yaklaşık 3 yıl önce eşine boşanma davası açtıktan sonra ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan İstanbul'a taşındığı, Ö.S.'nin de peşlerinden geldiği, bunun üzerine tedirgin olan ailenin Kocaeli'nin Başiskele ilçesine taşındıkları iddia edildi. Aynı zamanda Ö.S.'nin kısa bir süre önce Beyza ve ailesinin yaşadığı mahallede kiralık ev araştırdığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.