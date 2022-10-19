19 Eki 2022 - 14:33- Asayiş G: 19 Eki 2022 - 14:35

Eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyede

Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Genç kadın ve ailesinin şüpheliden uzaklaşmak için Şanlıurfa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Kocaeli'ye taşındıkları iddia edildi.
Eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyede mask

Olay, dün Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Eşi Beyza S. (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S. (31), kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) evine geldi. Ö.S., yanında bulunan silah ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beyza S. ve Şahin Kılıç'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ö.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu da cevapsız bıraktı.

Öte yandan, Beyza S. ve Ö.S.'nin uzun zamandır ayrı yaşadığı, Beyza'nın yaklaşık 3 yıl önce eşine boşanma davası açtıktan sonra ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan İstanbul'a taşındığı, Ö.S.'nin de peşlerinden geldiği, bunun üzerine tedirgin olan ailenin Kocaeli'nin Başiskele ilçesine taşındıkları iddia edildi. Aynı zamanda Ö.S.'nin kısa bir süre önce Beyza ve ailesinin yaşadığı mahallede kiralık ev araştırdığı öğrenildi.
# Olay, polis, sağlık

19 Eki 2022 - 14:33 - Asayiş

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Eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyede mask
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