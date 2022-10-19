“Başikele Belediyesi miras ile geçinmeye devam etmekte”

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, yaptığı açıklamada Başiskele Belediyesi’nin yönetim politikalarını eleştirdi. Acurman, belediyenin bütçe artışına rağmen vatandaşa hak ettiği hizmeti sunamadığını ifade etti. Belediyenin yatırım için ayırdığı bütçenin vatandaşın beklediği bir kent için ayrılmadığını vurgulayan Acurman, son meclis toplantısının Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talihsiz söylemlerinin gölgesinde kaldığını da ifade etti.

“VATANDAŞA HAK ETTİĞİ HİZMETİ SUNMUYOR”

Bütçe artışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Acurman, “BaşiskeleBelediyesi’nin 7 yıldızlı kent iddiasını tabelalarından kaldırıp daha mütevazi ‘güzel işler’ şiarını benimseyen yönetim, ne yazık ki işleri güzelleştirme için bütçesini katlaya katlaya artırmakta ancak halen vatandaşa hak ettiği hizmeti sunamamaktadır. Biz kenti güzelleştirecek işler bekler iken sayısı 120 bine varan komşularımıza yuva olan bu ilçenin performans raporu, tezkeresini iple çeken erlerin şafak defterlerini andırmaktadır” dedi.

“ENFLASYON RAKAMLARINI KÜÇÜLTME ÇABASI”

Belediyenin sadece günü geçirdiğini ifade eden Acurman, “Sayın Özlü, meclis toplantısında savunduğu ve her alanda yeterli bulduğu hizmetleri, ne yazık ki komşularımızın büyük çoğunluğu tarafından yetersiz görülmektedir. 2022 yıl bütçesini üçe katlayarak 650 milyon TL tutarında bütçe oluşturan belediyemiz, ülke enflasyonunun gerçek rakamlarını bütçesine yansıtıp yaklaşık yüzde 300 oranında bir artışın gerektiğini kabul etmiş iken vatandaşımızın maaşları söz konusu olduğunda yine aynı parti iktidarının enflasyon rakamlarını küçük gösterme çabasına girmesini şaşkınlıkla izliyoruz.

“MİRASLA GEÇİNMEYE DEVAM ETMEKTE”

Başiskele Belediyesi günümüzde oluşturduğu devasa bütçesinde yalnızca 75 milyon TL tutarlarında bir kısmı yatırıma ayırmakta bu tutarları da geçmişte müteahhitler elinde yitip giden projelerini tamamlamak için kullanmaktadır. Özetle vatandaşın beklediği kenti yaratmak için ayrılan bir fon yoktur. Aksine belediyemiz elindeki gayrimenkulleri satarak bütçesini genişletmekte yani halkın olanı satarak mirasla geçinmeye devam etmektedir. Bütçe ve performans raporlarında, kentin kronikleşen sorunlarına çözüm için söylenecek tek söz olmadığı gibi seçim vaadi olarak ortaya konulan büyük sözlerin yerlerinde yeller esmektedir. Yıldızları bir türlü ışıldamayan ilçemizde komşularımız artık kendisinden alınan vergilerin karşılığını almak istemektedir. Yatırım ve gelişim vaatlerini uzak vadelere bağlamakta ısrar eden AKP idaresi seçim günü geldiğinde yolunu gözlediği tezkereyi komşularımın oylarında bulacaktır” ifadelerini kullandı.