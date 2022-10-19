Markalı konutta eylül yükselişi

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 308.40 oranında nominal artış gerçekleşti.
STOK ERİME HIZI
Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.10, 2+1 konut tipinde yüzde 5.25, 3+1 konut tipinde yüzde 4.19 ve 4+1 konut tipinde ise yüzde 0.74 oranında nominal artış gerçekleşti. Rapora göre, 2022 Eylül ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 2 oranında erime gözlenirken, eylül ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 55.83’ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 44.17’si bitmemiş konut stoklarından oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.