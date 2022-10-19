Markalı konutta eylül yükselişi

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 308.40 oranında nominal artış gerçekleşti.

STOK ERİME HIZI

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.10, 2+1 konut tipinde yüzde 5.25, 3+1 konut tipinde yüzde 4.19 ve 4+1 konut tipinde ise yüzde 0.74 oranında nominal artış gerçekleşti. Rapora göre, 2022 Eylül ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 2 oranında erime gözlenirken, eylül ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 55.83’ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 44.17’si bitmemiş konut stoklarından oluştu.