EasyCep yenileme tesisi açtı

EasyCep’in İstanbul Kağıthane’deki yenileme tesisinin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleşti. Yenileme merkezi açılışında konuşma yapan EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir EasyCep’in sürdürülebilirliğe, döngüsel ekonomiye ve ülke ekonomisine sağladığı katma değeri vurgulayarak şunları söyledi:
ELEKTRONİK ÜRÜNLER
“2021 yılında ortalama bir akıllı telefon fiyatı 402 dolara ulaştı. İthal edilen bu cihazların maliyeti düşünüldüğünde karşımıza ciddi rakamlar çıkıyor. Biz âtıl duran elektronik ürünleri yenileyerek tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Bu yıl 200 bin adet telefonu yenileyerek yaklaşık 80 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlamayı hedefledik.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.