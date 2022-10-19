EasyCep yenileme tesisi açtı

EasyCep’in İstanbul Kağıthane’deki yenileme tesisinin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleşti. Yenileme merkezi açılışında konuşma yapan EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir EasyCep’in sürdürülebilirliğe, döngüsel ekonomiye ve ülke ekonomisine sağladığı katma değeri vurgulayarak şunları söyledi:

ELEKTRONİK ÜRÜNLER

“2021 yılında ortalama bir akıllı telefon fiyatı 402 dolara ulaştı. İthal edilen bu cihazların maliyeti düşünüldüğünde karşımıza ciddi rakamlar çıkıyor. Biz âtıl duran elektronik ürünleri yenileyerek tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Bu yıl 200 bin adet telefonu yenileyerek yaklaşık 80 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlamayı hedefledik.”