Körfez Ağrılılar’da Kaplan güven tazeledi

Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği 8. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Ağrılıların yoğun ilgi gösterdiği kongrede mevcut başkan Nurettin Kaplan tek aday oldu. Kongre sonrasında Kaplan güven tazelerken 41 kişilik yönetim kurulu üyesi de seçildi. Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetimi, bölgedeki derneklerin canlandırılmasında öncü oldu. Dernek Başkanı Kaplan, Körfez’de en fazla nüfusa sahip Ağrılıların yeni dernek binalarının satın alma işlemlerinin başladığının ve birkaç ay içinde derneğin yeni adresinde büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.
KONGREYE KATILANLAR
AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman,
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun,
AKP İl Başkan Vekili Zeki Canşi,
HDP Körfez İlçe Başkanı İlhami Demir,
AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Aslan,
KSO Başkan Vekili Orhan Temel,
Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım,
Büyükşehir Belediyesi Dış İşler ve Sivil Toplum Örgütleri Daire Başkanı Sebahattin Yamak,
Büyükşehir Belediyesi STK Şube Müdürü Samet Şengöz,
Körfez Belediye Koordinatörü Cengiz Öztürk,
Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın,
Derince Nüfus Müdürü Suat Demir,
Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay,
Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Fatih Gümüş,
Kocaeli Spor Sportif Menajer Bayram Oral ve eşi Zenay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Süleymanoğlu Oral,
Çayırova Ağrılılar Dernek Başkanı Vezir Yıldız,
Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan,
Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut,
Kocaeli Siirtliler Dernek Başkanı Cumali Boz,
Kocaeli Malatyalılar Dernek Başkanı İlkin Doydum,
Kocaeli Adıyamanlılar Dernek Başkanı Sinan Yılmaz,
Hereke Gençlik Kültür Eğitim ve Spor Derneği Başkan Vekili Ümit Kaya,
Bir Umut Derneği Başkan Vekili Naime İncesu,
Birçok Ağrılı üye ve misafir.
KÖRFEZ AĞRILILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Nurettin KAPLAN (BAŞKAN)
İsrafil ALLAK (Başkan Yardımcısı)
İmdat YEĞİN (Başkan Yardımcısı)
Muhsin KAYA (Başkan Yardımcısı)
Seracettin KAPLAN (Genel Sekreter)
Muhiddin ŞENGÜL
Hüsnü KIZILIRMAK
Ziya DÖRMA
Murat KARAKOYUN
Nesim UÇAR (SAYMAN)
Sadrettin AKSOY
Vedat KILIÇ
Hüsnü AKPOLAT
Alettin KARAOĞLAN
Mehmet YILMAZ
Nurettin SÖZLÜ
Cengiz DURMUŞ
Ayhan BARAN
Aslan İLMAN
Savaş KAPLAN
Ömer IŞIK
Nuri KOCAAĞA
Kamuran YILDIRIM
Sedat YEĞİN
Faruk ŞAHİN
Erhan AKPOLAT
Emre ŞENGÜL
Cesur ALPER
Mutlu ÇÜRÜK
Mehmet BARAN
Celal KAPLAN
Tuncay AKSOY
Orhan ATILMIŞ
Kerem UÇAR
Cengiz AY
Ayhan AYDIN
Ayşegül ÇERİ
Ramazan AKPOLAT
Ahmet KARAOĞLAN
Koray KAYA
Emre KAPLAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.