19 Eki 2022 - 15:01- Gündem G: 19 Eki 2022 - 15:03

Körfez Ağrılılar’da Kaplan güven tazeledi

Başkanlığını Nurettin Kaplan’ın yaptığı Kocaeli Ağrılılar Derneği 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeli kongrede mevcut başkan Nurettin Kaplan, güven tazeleyerek yeniden dernek başkanı seçildi

Körfez Ağrılılar’da Kaplan güven tazeledi mask

Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği 8. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Ağrılıların yoğun ilgi gösterdiği kongrede mevcut başkan Nurettin Kaplan tek aday oldu. Kongre sonrasında Kaplan güven tazelerken 41 kişilik yönetim kurulu üyesi de seçildi. Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetimi, bölgedeki derneklerin canlandırılmasında öncü oldu. Dernek Başkanı Kaplan, Körfez’de en fazla nüfusa sahip Ağrılıların yeni dernek binalarının satın alma işlemlerinin başladığının ve birkaç ay içinde derneğin yeni adresinde büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

KONGREYE KATILANLAR

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman,

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun,

AKP İl Başkan Vekili Zeki Canşi,

HDP Körfez İlçe Başkanı İlhami Demir,

AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Aslan,

KSO Başkan Vekili Orhan Temel,

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım,

Büyükşehir Belediyesi Dış İşler ve Sivil Toplum Örgütleri Daire Başkanı Sebahattin Yamak,

Büyükşehir Belediyesi STK Şube Müdürü Samet Şengöz,

Körfez Belediye Koordinatörü Cengiz Öztürk,

Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın,

Derince Nüfus Müdürü Suat Demir,

Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay,

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Fatih Gümüş,

Kocaeli Spor Sportif Menajer Bayram Oral ve eşi Zenay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Süleymanoğlu Oral,

Çayırova Ağrılılar Dernek Başkanı Vezir Yıldız,

Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan,

Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut,

Kocaeli Siirtliler Dernek Başkanı Cumali Boz,

Kocaeli Malatyalılar Dernek Başkanı İlkin Doydum,

Kocaeli Adıyamanlılar Dernek Başkanı Sinan Yılmaz,

Hereke Gençlik Kültür Eğitim ve Spor Derneği Başkan Vekili Ümit Kaya,

Bir Umut Derneği Başkan Vekili Naime İncesu,

Birçok Ağrılı üye ve misafir.

KÖRFEZ AĞRILILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Nurettin KAPLAN (BAŞKAN)

İsrafil ALLAK (Başkan Yardımcısı)                                                             

İmdat YEĞİN (Başkan Yardımcısı)                                                                            

Muhsin KAYA (Başkan Yardımcısı)                                                                           

Seracettin KAPLAN (Genel Sekreter)

Muhiddin ŞENGÜL                                                                                        

Hüsnü KIZILIRMAK                                                                                        

Ziya DÖRMA                                                                                                    

Murat KARAKOYUN                                                      

Nesim UÇAR (SAYMAN)

Sadrettin AKSOY                                                                                            

Vedat KILIÇ                                                                                                      

Hüsnü AKPOLAT                                                                                            

Alettin KARAOĞLAN                                                     

Mehmet YILMAZ                                                                                           

Nurettin SÖZLÜ

Cengiz DURMUŞ

Ayhan BARAN

Aslan İLMAN

Savaş KAPLAN

Ömer IŞIK

Nuri KOCAAĞA

Kamuran YILDIRIM

Sedat YEĞİN

Faruk ŞAHİN

Erhan AKPOLAT

Emre ŞENGÜL

Cesur ALPER

Mutlu ÇÜRÜK

Mehmet BARAN

Celal KAPLAN

Tuncay AKSOY

Orhan ATILMIŞ

Kerem UÇAR

Cengiz AY

Ayhan AYDIN

Ayşegül ÇERİ

Ramazan AKPOLAT

Ahmet KARAOĞLAN

Koray KAYA

Emre KAPLAN

# Büyükşehir Belediyesi, eğitim, AKP, Dilovası, Aydın

19 Eki 2022 - 15:01 - Gündem

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