“Kent konseylerinin çalışması başkanlara bağlı olmamalı”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kent Konseyleri Birliği Marmara Bölge Toplantısına katılarak “Göç Alan Kentlerde Kentlilik Bilinci” konulu özel oturumda konuşma yaptı. Büyükakın, kentlilik bilinci üzerine bir değerlendirmede bulundu.

“KENTLER İÇİN ÜST KİMLİK OLMALI”

Başkan Büyükakın, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu ve üzerinde not aldığı beyaz zambaklar isminde bir kitap vardır. İdealist birkaç öğretmenin bir başarı hikayesidir. İdealist insanlar bir yerde hayatı değiştirmek için bir şeyler yapabilir. Kentlilik bilinci idealist insanlar üzerine inşa edilir. Kentler için üst kimlik olması gerekir. Birilerinin birilerini motive ettiği bir çerçeveye ihtiyacımız var” dedi.

“KENT KONSEYLERİNİN KANUNU ÇIKMALIDIR”

Büyükakın, “Üst kimlik kendiliğinden oluşmaz. Üst kimlikler ve üst fikirler aslında hepimizin ortak eylemlerin sonucudur. Bir kentte ortak bilinçten ve kentlilik bilincinden bahsediyorsak bir iletişim ağının olması ve bunları aktaranlara ihtiyaç vardır. Katılımcı demokrasi STK’lar eliyle olur. Kent konseylerinin çalışması başkanlara bağlı olmamalıdır. Kent konseylerin yönetmelikleri ve kanunu çıkmalıdır. Yapının ilerlemesi için bunu yaptırmanız lazım” dedi.