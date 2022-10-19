Kartepe’nin starı, dünya evine girdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, reyting rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisi olmak üzere birçok yapımda yer alan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden Nurdoğan Tuncel ile Ayşe Güneş’in nikahını kıydı. Nikah töreni sonrasında Başkan Kocaman, nikah töreni sonrasında genç çifti tebrik ederek hediyesini verdi. Ataevler Kültür Merkezi’nde düzenlenen nikah töreninde çiftin nikah şahitleri arasında Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz de yer aldı. Genç çiftin nikah töreninde Zabıta personeli de hazır bulundu.