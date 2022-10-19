19 Eki 2022 - 15:03- Gündem G: 19 Eki 2022 - 15:04

Kartepe’nin starı, dünya evine girdi

Payitaht Abdülhamid dizisi olmak üzere birçok yapımda yer alan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden Nurdoğan Tuncel, hayatını Ayşe Güneş ile birleştirdi

Kartepe’nin starı, dünya evine girdi mask
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, reyting rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisi olmak üzere birçok yapımda yer alan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden Nurdoğan Tuncel ile Ayşe Güneş’in nikahını kıydı. Nikah töreni sonrasında Başkan Kocaman, nikah töreni sonrasında genç çifti tebrik ederek hediyesini verdi. Ataevler Kültür Merkezi’nde düzenlenen nikah töreninde çiftin nikah şahitleri arasında Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz de yer aldı. Genç çiftin nikah töreninde Zabıta personeli de hazır bulundu.
# Kartepe, genç

19 Eki 2022 - 15:03 - Gündem

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