Akça Kocalılar, Eczacı Arslan’a vefa toplantısında buluşacak

Hasan Uzunhasanoğlu başkanlığındaki Akça Koca Kültür Platformu, Emex Otel’de günümüze ve geleceğe iz bırakan Eczacı Selçuk Arslan için Vefa Toplantısı düzenliyor. Platform Başkanı Uzunhasanoğlu’nun konuşması ile başlayacak toplantıda ilk olarak Ecz. Selçuk Arslan’ın kızları Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Özge Elif Arslan ile Mercedes Türkiye Hazine Operasyon Yönetmeni Özlem Arslan, babasını anlatacak ve slayt gösterimi yapılacak. Ahsen Okyar’ın sunuculuğunu yapacağı toplantıda çok sayıda konuşmacı Arslan ile ilgili anılarını paylaşacak.

SELÇUK ARSLAN KİMDİR?

8 Ocak 1957 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinin ardından, A.İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksek Okulu’nu da Ankara’da bitirerek eczacılık mesleğine adımını attı. 1980 yılının Aralık ayında, Mamak Muhabere Okulunda çektiği kura ile geldiği İzmit 15. Kor. Muh. Taburunda yedek subaylık hizmetini tamamladı. 1982 senesinde 1 sene süreyle İzmit’teki bir eczanede mesul müdür olarak çalıştı. 1983 senesinde kimya sektöründe faaliyet gösteren BASF-Sümerbank Türk Kimya San. A.Ş.’de, çeşitli kademelerde 23 yıllık kesintisiz bir çalışma hayatının ardından, son görevi olan Personel ve Endüstri İlişkileri Müdürlüğünden 2006 yılı Ocak ayı sonunda emekli oldu. Aynı yılın Eylül ayında asli mesleğini icra etmek üzere, Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeniköy beldesinde “Vatan Eczanesi”ni açmış ve halen mesleki hizmetine burada devam etmektedir. Bu arada, başta Kocaeli Aydınlar Ocağı olmak üzere, Kocaeli Eczacı Odası Haysiyet Divanı’nda, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nde, Dilovası Sanayicileri Vakfı Yönetim Kurulu’nda aktif görevler aldı. Evli olup, Özlem ve Özge Elif adlarında iki kız evlat sahibidir. İngilizce bilmektedir.