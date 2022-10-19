İzmit Belediyesi’nin tiyatroları 26 Kasım’da perdelerini açıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu yeni sezona hazırlanıyor. Çok kısa sürede iki büyük ödüle sahip olan İzmit Belediye Tiyatrosu ve çocukların çok sevdiği Gülümse Çocuk Tiyatrosu 26 Kasım tarihinde yeniden perdelerini açacak.

MİNİKLER UNUTULMADI

İzmit Belediye Tiyatrosu 26 Kasım tarihinde Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde Uluç Esen ve Cüneyt Yalaz’ın yazdığı, Burhan Akçin’in yönettiği ‘Tiyatro... Yeniden!’ komedi oyunuyla 2022-2023 sezonunu açacak. Gülümse Çocuk Tiyatrosu ise miniklere Burhan Akçin’in yazıp yönettiği ‘Uç Uç Böceğim’ adlı oyunla merhaba diyecek. Henüz bir yılını doldurmayan Gülümse Çocuk Tiyatrosu 4 yeni oyunla sezon boyunca minikleri ağırlayacak.

TİYATRO KURSLARI BAŞLIYOR

Ekim ayı sonunda duyurusu yapılacak olan Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, Akademik seviyede donanımlı eğitmen kadrosuyla tiyatro sanatının bileşenlerine dair uygulamaları eğitimlerine Kasım ayında başlayacak.