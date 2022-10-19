Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim Uzman Doktor Adnan Canveren oldu!

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erkan Çelik sözleşme süresi dolmadan 21 Eylül 2022 tarihinde bürokratik atama ve görevlendirmelerde kendisine danışılmadığı için görevinden istifa etmişti. Uzun süre istifa kararından dönmesi için çalışılan Uzm.Dr.Erkan Çelik kararından geri adım atmadı.
Sağlık Bakanlığı da aynı hastanede uzun süredir görev yapan 42 yıllık meslek hayatının 34 yılını Karamürsel Devlet Hastanesinde başarıyla sürdüren Çocuk Hastalıkları Uzm.Dr. Adnan Canveren'i başhekim olarak atadı. Patoloji Uzm.Dr. Erkan Çelik ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde doktor olarak görev yapmaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.