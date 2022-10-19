19 Eki 2022 - 15:27- Gündem G: 19 Eki 2022 - 15:30

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim Uzman Doktor Adnan Canveren oldu!

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. Adnan Canveren (66) başhekim oldu.
Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim Uzman Doktor Adnan Canveren oldu! mask

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erkan Çelik sözleşme süresi dolmadan 21 Eylül 2022 tarihinde bürokratik atama ve görevlendirmelerde kendisine danışılmadığı için görevinden istifa etmişti. Uzun süre istifa kararından dönmesi için çalışılan Uzm.Dr.Erkan Çelik kararından geri adım atmadı.

Sağlık Bakanlığı da aynı hastanede uzun süredir görev yapan 42 yıllık meslek hayatının 34 yılını Karamürsel Devlet Hastanesinde başarıyla sürdüren Çocuk Hastalıkları Uzm.Dr. Adnan Canveren'i başhekim olarak atadı. Patoloji Uzm.Dr. Erkan Çelik ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde doktor olarak görev yapmaya başladı.
# sağlık, eğitim

19 Eki 2022 - 15:27 Kocaeli/ Karamürsel- Gündem

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