19 Eki 2022 - 15:36- Asayiş G: 19 Eki 2022 - 15:39

Eşini 12 yerinden bıçakladı! Şoke eden savunma

Kocaeli’nde boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çalıştığı iş yerinde 12 bıçak darbesiyle yaralayan sanık savunmasında, "Canım çok yandığı için eşimi yaralamak istedim. Onun vücudundaki yaralar iyileşir ancak benim ruhumdaki yaralar iyileşmez. Mağdur 35 yıllık eşimdi. Cezasını başkaları ya da Allah vermeliydi, benim değil" dedi.
Eşini 12 yerinden bıçakladı! Şoke eden savunma mask
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Olay, 17 Ekim 2021 tarihinde İzmit Seka Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Ç. (58) boşanma aşamasındaki eşi Aynur Ç. (50) ile konuşmak için iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Suat Ç., ekmek bıçağı ile eşinin üstüne saldırdı. Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.’nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Acı içinde bağıran Aynur Ç.’nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Onun vücudundaki yaralar iyileşir ancak benim ruhumdaki yaralar iyileşmez"

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Suat Ç. ve taraf avukatları katıldı. Sanık ve eşinin dava sürecinde boşandığı öğrenildi. Savunması için söz hakkı verilen Suat Ç., "Eşimi öldürmek isteseydim boğazına ya da ölebileceği yere bıçak darbesi vururdum. Eşim beni aldattığı için bu olaylar meydana geldi. Canım çok yandığı için eşimi yaralamak istedim. Onun vücudundaki yaralar iyileşir ancak benim ruhumdaki yaralar iyileşmez. Pişmanlığım kendimi bu duruma sokmamdan kaynaklıdır. Mağdur 35 yıllık eşimdi. Cezasını başkaları ya da Allah vermeliydi, benim değil. Tahliye istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

# Olay, yaralı, sağlık, Kadın

19 Eki 2022 - 15:36 İHA Kocaeli- Asayiş

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