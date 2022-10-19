19 Eki 2022 - 15:48- Gündem G: 19 Eki 2022 - 15:50

Hatipköy Mahallesi yeni taş duvarla daha konforlu ve güvenli olacak

Halkın konfor alanlarını arttırmak adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi’nde taş duvar yapımına başladı

Hatipköy Mahallesi yeni taş duvarla daha konforlu ve güvenli olacak mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konfor alanlarını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi No:8 önünde taş duvar yapımı çalışmalarına başladı. 29 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğindeki taş duvar yapımı için 72,5 metreküp taş kullanılacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir alan sunulacak.
# İzmit belediyesi

19 Eki 2022 - 15:48 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.918 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hatipköy Mahallesi yeni taş duvarla daha konforlu ve güvenli olacak mask
Hatipköy Mahallesi yeni taş duvarla daha konforlu ve güvenli olacak
Akça Kocalılar, Eczacı Arslan’a vefa toplantısında buluşacak mask
Akça Kocalılar, Eczacı Arslan’a vefa toplantısında buluşacak
İzmit Belediyesi’nin tiyatroları 26 Kasım’da perdelerini açıyor mask
İzmit Belediyesi’nin tiyatroları 26 Kasım’da perdelerini açıyor
Kartepe’nin starı, dünya evine girdi mask
Kartepe’nin starı, dünya evine girdi
“Kent konseylerinin çalışması başkanlara bağlı olmamalı” mask
“Kent konseylerinin çalışması başkanlara bağlı olmamalı”
Körfez Ağrılılar’da Kaplan güven tazeledi mask
Körfez Ağrılılar’da Kaplan güven tazeledi
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL