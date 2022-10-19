İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konfor alanlarını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi No:8 önünde taş duvar yapımı çalışmalarına başladı. 29 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğindeki taş duvar yapımı için 72,5 metreküp taş kullanılacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir alan sunulacak.
19 Eki 2022 - 15:48- Gündem Güncelleme: 19 Eki 2022 - 15:50
Hatipköy Mahallesi yeni taş duvarla daha konforlu ve güvenli olacak
Halkın konfor alanlarını arttırmak adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi’nde taş duvar yapımına başladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.