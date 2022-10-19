Hatipköy Mahallesi yeni taş duvarla daha konforlu ve güvenli olacak

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konfor alanlarını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi No:8 önünde taş duvar yapımı çalışmalarına başladı. 29 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğindeki taş duvar yapımı için 72,5 metreküp taş kullanılacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir alan sunulacak.