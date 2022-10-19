Arzu Görgün’e çok önemli görev!

Kocaeli Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi Arzu Görgün, Macaristan’da Çarşamba günü başlayan ve 25 Ekim’de sona erecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası a Ligi 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Son süreçte oldukça formda olan ve her geçen gün kendisini geliştiren Arzu Görgün’ü kutluyor görevinde başarılar diliyor.