19 Eki 2022 - 16:00- Spor G: 19 Eki 2022 - 16:01

Arzu Görgün’e çok önemli görev!
Arzu Görgün’e çok önemli görev! mask

Kocaeli Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi Arzu Görgün, Macaristan’da Çarşamba günü başlayan ve 25 Ekim’de sona erecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası a Ligi 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Son süreçte oldukça formda olan ve her geçen gün kendisini geliştiren Arzu Görgün’ü kutluyor görevinde başarılar diliyor.
# Kadın, Futbol, Avrupa

19 Eki 2022 - 16:00 - Spor

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