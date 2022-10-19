3 ilçede muhtarlara hizmet binası! Cumhurbaşkanı da katıldı

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde projelendirilen ve 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle 30 Büyükşehir Belediyesinde eş zamanlı olarak 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma töreni bugün düzenlendi. Kocaeli’de de Derince, Kandıra ve Başiskele olmak üzere 3 ilçe proje kapsamına alındı. Muhtarlar günü kapsamında gerçekleştirilen Kullar Tepecik Muhtarlık Hizmet Binası temel atma törenine Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, AKPBaşiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Kullar Tepecek Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, Başiskele mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 büyükşehirde gerçekleşen 100 temel atma törenine ortak telekonferans yayını ile katıldı.

“KOCAELİ’DE BAŞİSKELE SEÇİLDİ”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bugün 19 Ekim muhtarlar günü öncelikle birlikte çalıştığımız muhtarlarımız olmak üzere tüm ülkemizdeki muhtarlarımızın günün tebrik ediyorum. Bugünün anlamlı projesi için bir araya geldik. Türkiye’nin birçok ilinde aynı anda temel atma töreni yapılacak. Bizim şehrimizde de Başiskele seçildi. Kamu olarak çok güzel işler yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Hep birlikte güzel işler yapıyoruz. Bu işlere katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kentteki bu uyumun bereketini her alanda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MUHTARLARIMIZIN UNVANI ARTTI”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Bugün dünya muhtarlar günü tüm muhtarlarımızı için bugünün hayırlı olmasını diliyorum. Projede Başiskele seçildi ve bu hizmet binasına destek olacak herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle sayın cumhurbaşkanımızım verdiği önemle muhtarlarımızın toplumdaki unvan olarak konumları ve hizmetleri arttı. Hem ilçe belediyelerimiz hem büyükşehir belediyemizde muhtarlarımızla güzel bir diyalog içerisindeyiz. Halkın taleplerinin kısa sürede cevaplanması için mücadele veriyoruz. Vatandaşımıza hizmeti el birliğiyle yapmaya devam ediyoruz. Katılan misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’DE 3 İLÇEDE”

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, “Muhtarlarımız bizim elimiz kolumuz onlarsız kamu hizmeti düşünemiyoruz. Eğitimden sağlığa alt yapıdan güvenliğe o bölgedeki muhtarların dokunuşu oluyor. En son pandemi sürecinde muhtarlarımızın emeğini gördük. Vatandaşa ulaşmada, aldığınız kararları uygulamada muhtarlarımızı büyük gayret sarf ettiler. Bugün Türkiye’de 100 muhtarlık binası temel atma faaliyeti var. 100 tanesinin 3 tanesi Kocaeli’de, Kandıra’da, Derince’de ve Başiskele’de gerçekleştiriliyor. İnsanlarımızın muhtarlarımıza ulaşımı bu sayede daha kolay olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM”

Açılış sonrası konuşan Kullar Tepecek Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, “19 Ekim Muhtarlar Günü’nde böyle bir yatırımı mahalleme kazandırdığım için çok mutlu ve onurluyum. Böyle bir günde bu yatırımın yapılmasının da haklı gururunu yaşıyorum. Bu binanın bu alana yapılması için bize destek veren Kocaeli Valiliğimize, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.