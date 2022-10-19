19 Eki 2022 - 16:52- Asayiş G: 19 Eki 2022 - 16:55

Eşini ve kayınpederini öldüren şahıs tutuklandı!

Başiskele'de boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşini ve kayınpederini öldüren şahıs tutuklandı! mask
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Olay, dün Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Eşi Beyza S. (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S. (31), kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) evine geldi. Ö.S., yanında bulunan silah ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beyza S. ve Şahin Kılıç'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ö.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# sağlık, Olay, polis, ateş

19 Eki 2022 - 16:52 - Asayiş

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