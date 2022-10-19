19 Eki 2022 - 17:29- Gündem G: 19 Eki 2022 - 17:30

Hürriyet, Alikahya’da  devam eden asfalt çalışmalarını inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde üç farklı caddede devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Hürriyet, Alikahya’da  devam eden asfalt çalışmalarını inceledi mask
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve 19 Mayıs Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara uzun yıllar kullanabilecekleri konforlu ve güvenli alanlar sunmak adına çalışmalar devam ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de çalışmaları yakından takip ediyor. 


“İMKANLARIMIZI EN ÜST SEVİYEDE KULLANIYORUZ”

Alikahya’da devam eden çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Hürriyet, “Alikahya Atatürk Mahallesi’nde başlattığımız üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde bir üstyapı yenileme çalışması yapmıştık, şimdi kaldırımları da yeniliyoruz. Aynı zamanda Yunus Emre, Turgut Reis ve 19 Mayıs Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki yolda 1100 ton asfalt kullanılacak. Halkımız daha konforlu bir şekilde ulaşımını sağlasın, yaşam standartları daha iyi olsun diye imkanlarımızı en üst seviyede kullanıyoruz” şeklinde konuştu.
# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk

19 Eki 2022 - 17:29 - Gündem

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