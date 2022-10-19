19 Eki 2022 - 17:30- Asayiş G: 19 Eki 2022 - 17:32

Kan donduran cinayette yeni gelişme

İzmit'te Emrah Akkuş’un silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kan donduran cinayette yeni gelişme mask
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Olay, saat 03.40 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. Alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş’a (28) defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin A.A., Ç.T. ve Ö.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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19 Eki 2022 - 17:30 İHA Kocaeli- Asayiş

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