19 Eki 2022 - 21:06- Gündem G: 19 Eki 2022 - 21:07

Gazi Mustafa Kemal Caddesi’ne 700 ton asfalt serildi

Körfez Belediyesi ekipleri, 2 kilometre uzunluğundaki Gazi Mustafa Kemal Caddesi’ne 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
Gazi Mustafa Kemal Caddesi’ne 700 ton asfalt serildi mask
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İlçe genelinde üstyapı çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi ekipleri, Kirazlıyalı’da bulunan Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 2 kilometre uzunluğundaki caddeye ilk etapta 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların devamında yolun tamamen yenileneceği öğrenildi.

19 Eki 2022 - 21:06 İHA Kocaeli- Gündem

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