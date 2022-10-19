Zamanla deforme olan yolarım onarım çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan 3 caddeye asfalt serimi çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "İzmit Belediyesi olarak üstyapı çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Kötü ve bakımsız durumda olan yolları yenileyerek modern hale getiriyoruz. Alikahya Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Turgut Reis Caddesi’nde toplamda 1200 metre uzunluğundaki arterde 1200 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İzmit Halkı için her daim işbaşındayız” dedi.
İzmit Belediyesi’nden 3 caddeye bin 200 ton asfalt
İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre, 19 Mayıs ve Turgut Reis caddelerine toplamda 1200 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.