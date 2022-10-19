19 Eki 2022 - 21:06- Gündem G: 19 Eki 2022 - 21:07

İzmit Belediyesi’nden 3 caddeye bin 200 ton asfalt

İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre, 19 Mayıs ve Turgut Reis caddelerine toplamda 1200 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.
İzmit Belediyesi’nden 3 caddeye bin 200 ton asfalt mask
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Zamanla deforme olan yolarım onarım çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan 3 caddeye asfalt serimi çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "İzmit Belediyesi olarak üstyapı çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Kötü ve bakımsız durumda olan yolları yenileyerek modern hale getiriyoruz. Alikahya Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Turgut Reis Caddesi’nde toplamda 1200 metre uzunluğundaki arterde 1200 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İzmit Halkı için her daim işbaşındayız” dedi.
# İzmit belediyesi, Atatürk

19 Eki 2022 - 21:06 İHA Kocaeli- Gündem

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