Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 220 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara, 50 paket elektronik sigara likiti ve 606 puro ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
19 Eki 2022 - 21:06- Asayiş Güncelleme: 19 Eki 2022 - 21:07
İş yerine yapılan baskında 220 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 220 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara, 50 paket elektronik sigara likiti ve 606 puro ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.