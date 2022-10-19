19 Eki 2022 - 21:06- Asayiş G: 19 Eki 2022 - 21:07

İş yerine yapılan baskında 220 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 220 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara, 50 paket elektronik sigara likiti ve 606 puro ele geçirildi.
İş yerine yapılan baskında 220 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi mask
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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 220 paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara, 50 paket elektronik sigara likiti ve 606 puro ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
# polis

19 Eki 2022 - 21:06 İHA Kocaeli- Asayiş

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