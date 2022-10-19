19 Eki 2022 - 21:09- Asayiş G: 19 Eki 2022 - 21:10

HDP Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi Kocaeli’de gözaltında

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi Kocaeli’de yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Tosun, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilecek.
HDP Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi Kocaeli’de gözaltında mask

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un eski eşi Mustafa Tosun’un Kocaeli’de olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Mustafa Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilecek.
# polis, emniyet

19 Eki 2022 - 21:09 İHA Kocaeli- Asayiş

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