20 Eki 2022 - 11:02- Asayiş G: 20 Eki 2022 - 11:06

Barlar Sokağı'nda şok baskın: 800 kişi sorgulandı

İzmit'te bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bölgedeki eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. 100 polisin görev aldığı baskında 800 kişi sorgulandı.
Barlar Sokağı'nda şok baskın: 800 kişi sorgulandı mask
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İzmit’te sık sık kavga olaylarının meydana geldiği, son olarak dün gece saatlerinde ise bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 100 personelin katılımıyla Yalı Cami Sokak’taki eğlence mekanlarına baskın düzenledi. 800 kişiye GBT ve üst araması yapıldı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yalı Cami Sokak’ta denetimlerin devam edeceği, meydana gelen olayların önlenmesi için çalışmalar yapılacağı öğrenildi.
# polis, emniyet, Yalı Cami Sokak, Kemalpaşa Mahallesi

20 Eki 2022 - 11:02 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Sevgimiz - Kent meydanındaki kafeleride denetleyin kolluk kuvvetleri

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 11:47
02

Izmitli - Çok gördük bunları hep aynı. Önce biri öldürülür sonra güvenlik güçleri en fazla1 hafta sıkı tedbir uygular daha sonra yine aynı tas yine aynı hamam. Yine hiçbir şey değişmeyecek göreceğiz.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 11:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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