İzmit’te sık sık kavga olaylarının meydana geldiği, son olarak dün gece saatlerinde ise bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 100 personelin katılımıyla Yalı Cami Sokak’taki eğlence mekanlarına baskın düzenledi. 800 kişiye GBT ve üst araması yapıldı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yalı Cami Sokak’ta denetimlerin devam edeceği, meydana gelen olayların önlenmesi için çalışmalar yapılacağı öğrenildi.
Barlar Sokağı'nda şok baskın: 800 kişi sorgulandı
İzmit'te bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bölgedeki eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. 100 polisin görev aldığı baskında 800 kişi sorgulandı.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR
Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.05306433703 LİFE OFİS
ELEMAN ARANIYOR
Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.
Beyin İş Geliştirme A.Ş.
Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız. GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...0533 706 13 97
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
DEVREN SATILIK BÜFE
İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...0532 311 08 97 UĞUR BÜFE
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Hakan - Aaaa bu şehirde poliste varmışşşş
Sevgimiz - Kent meydanındaki kafeleride denetleyin kolluk kuvvetleri
Izmitli - Çok gördük bunları hep aynı. Önce biri öldürülür sonra güvenlik güçleri en fazla1 hafta sıkı tedbir uygular daha sonra yine aynı tas yine aynı hamam. Yine hiçbir şey değişmeyecek göreceğiz.
Vatandaş Rıza - Günaydın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.