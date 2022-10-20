20 Eki 2022 - 11:21- Spor G: 20 Eki 2022 - 11:22

İller arası Karate Ligi Kocaeli’de başlıyor

Spor kenti Kocaeli, 22 Ekim Cumartesi günü İller Arası Karate Ligi 1. Etap müsabakalarına ev sahipliği yapacak

İller arası Karate Ligi Kocaeli’de başlıyor mask

‘Spor Kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve kent genelinde pek çok sportif alanları Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir, bunun meyvelerini ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak alıyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen İller Arası Karate Ligi 22 Ekim Cumartesi günü Kocaeli’de başlayacak. 3 etap üzerinden gerçekleşecek lig, 21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final maçları ile sona erecek.

SPORCU ORDUSU GELİYOR

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan İller Arası Karate Ligi 1. Etap müsabakaları Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Bir gün sürecek olan organizasyona 20 farklı şehirden 70 kulüp ve yaklaşık bin 117 sporcunun katılım sağlaması bekleniyor. Şampiyonada ilimizden de 350 sporcu boy gösterecek.

4 AYRI KATEGORİDE GEÇEKLEŞECEK

Minik-Yıldız-Ümit ve Genç Bay-Bayan Kumite kategorilerinde gerçekleşecek müsabakaların heyecanlı ve bir o kadar da zevkli geçmesi bekleniyor. Buna göre İller Arası Karate Ligi 1. Etap maçları 22 Ekim cumartesi günü saat 09.30’da minikler kumite maçlarıyla başlayacak.

# polis, Büyükşehir Belediyesi, türkiye, genç

20 Eki 2022 - 11:21 - Spor

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