İller arası Karate Ligi Kocaeli’de başlıyor

‘Spor Kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve kent genelinde pek çok sportif alanları Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir, bunun meyvelerini ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak alıyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen İller Arası Karate Ligi 22 Ekim Cumartesi günü Kocaeli’de başlayacak. 3 etap üzerinden gerçekleşecek lig, 21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final maçları ile sona erecek.
SPORCU ORDUSU GELİYOR
Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan İller Arası Karate Ligi 1. Etap müsabakaları Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Bir gün sürecek olan organizasyona 20 farklı şehirden 70 kulüp ve yaklaşık bin 117 sporcunun katılım sağlaması bekleniyor. Şampiyonada ilimizden de 350 sporcu boy gösterecek.
4 AYRI KATEGORİDE GEÇEKLEŞECEK
Minik-Yıldız-Ümit ve Genç Bay-Bayan Kumite kategorilerinde gerçekleşecek müsabakaların heyecanlı ve bir o kadar da zevkli geçmesi bekleniyor. Buna göre İller Arası Karate Ligi 1. Etap maçları 22 Ekim cumartesi günü saat 09.30’da minikler kumite maçlarıyla başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.