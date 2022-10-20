20 Eki 2022 - 11:55- Gündem G: 20 Eki 2022 - 11:58

Türkiye’ye gelen Kolombiyalı kız Müslüman oldu

Öğrenci programları çerçevesinde 6 aylığına Kocaeli’nin Başiskele ilçesine gelen Kolombiyalı Mariya Madina, Müslüman oldu. İslamiyeti seçen genç kızın yeni ismi ise Zeynep Medine oldu.
Türkiye’ye gelen Kolombiyalı kız Müslüman oldu mask
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Öğrenci programları çerçevesinde Kolombiyalı öğrenci Mariya Madina Kocaeli’nin Başiskele ilçesine geldi. 6 aylığına gelen Madina, öğrenciliğinin yanı sıra İslamiyeti araştırdı. Çevresinin de rehberliğiyle İslam dinini seçen Madina için Başiskele Barbaros Camii’nde ihtida töreni yapıldı. Mariya Madina’ya Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Camii İmamı Kadir Çelikiz tarafından mealli Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi. Müslüman olduktan sonra Mariya Madina’nın ismi Zeynep Medine oldu.

Öte yandan, Zeynep Medine’nin Müslümanlığı seçtikten sonra Kolombiya’ya döndüğü 2 ay içerisinde Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Ailesiyle beraber geleceği Türkiye’de Başiskele Müftülüğünde program düzenleneceği öğrenildi. Mezun olduktan sonra mühendisliğe başlayan Zeynep Medine, İstanbul Kartal’da ithalat ve ihracat yapan bir firmada çalışmaya başlayacak.

# türkiye, öğrenci

20 Eki 2022 - 11:55 - Gündem

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