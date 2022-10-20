Türkiye’ye gelen Kolombiyalı kız Müslüman oldu

Öğrenci programları çerçevesinde Kolombiyalı öğrenci Mariya Madina Kocaeli’nin Başiskele ilçesine geldi. 6 aylığına gelen Madina, öğrenciliğinin yanı sıra İslamiyeti araştırdı. Çevresinin de rehberliğiyle İslam dinini seçen Madina için Başiskele Barbaros Camii’nde ihtida töreni yapıldı. Mariya Madina’ya Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Camii İmamı Kadir Çelikiz tarafından mealli Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi. Müslüman olduktan sonra Mariya Madina’nın ismi Zeynep Medine oldu.
Öte yandan, Zeynep Medine’nin Müslümanlığı seçtikten sonra Kolombiya’ya döndüğü 2 ay içerisinde Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Ailesiyle beraber geleceği Türkiye’de Başiskele Müftülüğünde program düzenleneceği öğrenildi. Mezun olduktan sonra mühendisliğe başlayan Zeynep Medine, İstanbul Kartal’da ithalat ve ihracat yapan bir firmada çalışmaya başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.