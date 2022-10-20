Biletler 20 ile 75 lira arasında

156 gün Kocaeli Stadı’nda geçecek olan Kocaelispor’da Adıyamanspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maraton Üst ve Kuzey Kale Arka tribünleri bu maçta açılmayacak. Adıyamanlı taraftarlar ise mücadeleyi 25 liradan izleyebilecek. Karşılaşma pazar saat 18.00’de başlayacak.
BİLET FİYATLARI
Güney Kale Arka: 20 TL.
Maraton Alt: 25 TL.
UEFA ALT: 111,112,115,116 BLOK: 75 TL.
UEFA ALT: 113,114, BLOK: 75 TL.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.