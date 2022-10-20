Biletler 20 ile 75 lira arasında

156 gün Kocaeli Stadı’nda geçecek olan Kocaelispor’da Adıyamanspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maraton Üst ve Kuzey Kale Arka tribünleri bu maçta açılmayacak. Adıyamanlı taraftarlar ise mücadeleyi 25 liradan izleyebilecek. Karşılaşma pazar saat 18.00’de başlayacak.

BİLET FİYATLARI

Güney Kale Arka: 20 TL.

Maraton Alt: 25 TL.

UEFA ALT: 111,112,115,116 BLOK: 75 TL.

UEFA ALT: 113,114, BLOK: 75 TL.