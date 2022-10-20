20 Eki 2022 - 12:08- Gündem G: 20 Eki 2022 - 12:09

Tehlike arz eden ağaca müdahale edildi

İzmit Belediyesi ekipleri, Akarca Mahallesi’nde tehlike arz eden ağacın kesimini gerçekleştirdi.
Tehlike arz eden ağaca müdahale edildi mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi’nde bulunan ve eğik durumda olduğu için vatandaşlar için tehlike arz eden ağaca müdahale etti. Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi 1. Ada yöneticisi Orman İşletme Müdürlüğü’nden ağacın tehlikeli olması sebebiyle kesim raporu aldı. Ada yöneticisi ve mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski bulunan ağacın kesimini gerçekleştirdi.
# Vatandaşlar, İzmit belediyesi

20 Eki 2022 - 12:08 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.187.069 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca Cemevi yenileniyor mask
Darıca Cemevi yenileniyor
Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor mask
Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor
Muhtarlara teşekkür belgesi verildi mask
Muhtarlara teşekkür belgesi verildi
P plaka icradan satılık mask
P plaka icradan satılık
2013 model Nissan Juke 1.5 dci tekna marka araç satılacak mask
2013 model Nissan Juke 1.5 dci tekna marka araç satılacak
Gölcük’te afet tatbikatı yapıldı mask
Gölcük’te afet tatbikatı yapıldı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL