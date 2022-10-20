Olay, 05.00 sıralarında Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Donanma Mahallesi’nde bulunan 2 oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Galerilerin saldırı anında açık olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Dükkanların camları kırılırken, bazı otomobillerde de hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
20 Eki 2022 - 12:09- Asayiş Güncelleme: 20 Eki 2022 - 12:25
Kocaeli’de oto galeriler kurşunlandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki farklı oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Otomobillerde maddi hasar oluşurken, galerilerin saldırı anında açık olmaması büyük bir faciayı önledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.