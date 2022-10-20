Kocaeli’de oto galeriler kurşunlandı

Olay, 05.00 sıralarında Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Donanma Mahallesi’nde bulunan 2 oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Galerilerin saldırı anında açık olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Dükkanların camları kırılırken, bazı otomobillerde de hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.