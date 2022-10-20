Bu park gençlerin gözdesi olacak

Kocaeli’nin ilk ve tek sentetik buz pistini barındıran park kullanıma açıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Kayacık Mahallesi’ndeki kapalı yüzme havuzu yanına inşa edilen parkta 840 metrekare kaykay alanı, 145 metrekarelik engelli çocuk oyun grubu, 440 metrekare macera parkuru ve Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti bulunuyor. Tesisin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, vatandaşlar ve gençler katıldı. Program öncesinde gençler sentetik buz pisti ve skate parkta gösteriler yaptı. Gençlerin gösterisi büyük alkış aldı.

"Kademeli olarak ilçelerimize kaykay pisti yapıyoruz"

Program sonrasında konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kaykay gençlerin arasında her geçen gün ilginin arttığı bir alan. Kentin çeşitli yerlerinde gençlerin skate park talebi oluyor. Kademeli olarak ilçelerimize kaykay pisti yapıyoruz. Sonuncusunu Karamürsel ilçemizde yaptık. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Alanın içerisinde birde kuru buz pisti bulunuyor. Buradan zaman içerisinde önemli sporcular yetişecek. Hem eğlence hem de spor amaçlı bu işi yapmak isteyen gençlerimize önemli bir katkı vermiş olacağız. Karamürsel’imize hayırlı olsun" dedi.