20 Eki 2022 - 12:11- Gündem G: 20 Eki 2022 - 12:12

Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor

Çayırova Belediyesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çevre düzenlemesi, tasarımı ve deniz manzarasıyla dikkat çeken proje, vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi. Çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde kurulan ve 718 metrekare kapalı alan olan kültürel tesisin 442 metrekaresi kütüphane, 276 metrekaresi Kitap Kahve olarak hizmet verecek. Yeni nesil kütüphanede edebiyat, din bilimleri, tarih, coğrafya, bilim, sanat ve birçok branşta 9 bine yakın kitap bulunuyor. 21 Ekim Cuma günü saat 15.00’de düzenlenecek törenle faaliyetine başlayacak Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve, hafta içi ve cumartesi 08.30-22.00 ve pazar günleri ise 13.00-22-00 saatleri arasında hizmet verecek.
# çevre, Deniz

20 Eki 2022 - 12:11 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.187.069 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca Cemevi yenileniyor mask
Darıca Cemevi yenileniyor
Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor mask
Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor
Muhtarlara teşekkür belgesi verildi mask
Muhtarlara teşekkür belgesi verildi
P plaka icradan satılık mask
P plaka icradan satılık
2013 model Nissan Juke 1.5 dci tekna marka araç satılacak mask
2013 model Nissan Juke 1.5 dci tekna marka araç satılacak
Gölcük’te afet tatbikatı yapıldı mask
Gölcük’te afet tatbikatı yapıldı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL