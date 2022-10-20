Çevre düzenlemesi, tasarımı ve deniz manzarasıyla dikkat çeken proje, vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi. Çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde kurulan ve 718 metrekare kapalı alan olan kültürel tesisin 442 metrekaresi kütüphane, 276 metrekaresi Kitap Kahve olarak hizmet verecek. Yeni nesil kütüphanede edebiyat, din bilimleri, tarih, coğrafya, bilim, sanat ve birçok branşta 9 bine yakın kitap bulunuyor. 21 Ekim Cuma günü saat 15.00’de düzenlenecek törenle faaliyetine başlayacak Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve, hafta içi ve cumartesi 08.30-22.00 ve pazar günleri ise 13.00-22-00 saatleri arasında hizmet verecek.
20 Eki 2022 - 12:11- Gündem Güncelleme: 20 Eki 2022 - 12:12
Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor
Çayırova Belediyesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.