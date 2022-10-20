20 Eki 2022 - 12:12- Eğitim G: 20 Eki 2022 - 12:16

Kocaeli BİLNET Kitap Fuarında Ahmet Ümit öğrencilerle buluştu

Kocaeli Bilnet Okullarının düzenlediği Kitap Fuarı'nda öğrenciler Ahmet Ümit ile bir araya geldi
Kocaeli BİLNET Kitap Fuarında Ahmet Ümit öğrencilerle buluştu mask
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Kocaeli Bilnet Okulları Türk Edebiyatının usta kalemlerini ağırlıyor. İlimizin akademik ve kültürel alanda önde gelen özel okullarından olan Özel Kocaeli Bilnet Okulları bu yıl ilkini düzenlediği “Kocaeli Bilnet Kitap Fuarı’nın birinci gününü tamamladı. 19 Ekim Çarşamba günü başlayan kitap fuarına birbirinden kıymetli yazarlar konuk oldu.

BİRBİRİNDEN KIYMETLİ YAYINEVLERİNİN KİTAPLARI BİLNET OKULLARINDA

Okul fuaye alanına kurulan kitap stantlarında YKY, Epsilon, Can, Tudem, Yeşil Dinozor, Çizmeli Kedi yayınlarının kitapları yer aldı. Anaokulundan liseye kadar her kademeden öğrenci ilgi alanlarına göre kitap seçebilme imkanı buldu. Okul konferans salonunda gerçekleşen söyleşilerde ise öğrenciler çok keyifli dakikalar geçirdi.

KİTAP FUARINDA YAZARLAR GEÇİDİ

Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri Gönül Simpson ile kitapların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıktılar. 4, 5 ve 6. sınıf öğrecileri Nurdan Bağrıaçık ile uzay ve gezegenler teması eşliğinde kitap sohbeti gerçekleştirdiler. 7 ve 8. sınıf öğrencileri Aytül Akal’dan tutkulu bir okur olmanın insanı nasıl iyi bir yazara dönüştürebileceğini öğrendiler. Lise öğrencileri ise büyük bir hevesle bekledikleri Ahmet Ümit ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

AHMET ÜMİT İLE SANAT VE EDEBİYAT ÜZERİNE

Ahmet Ümit söyleşisinde tarihten edebiyata, toplumdan kültüre kadar gençleri ilgilendiren birçok önemli noktaya kendi yazarlık serüveni çerçevesinde değindi ve son kitabı “BİR AŞK MASALI”nı Kocaeli Bilnet öğrencileri için imzaladı. Öğrencilere sanattan ve edebiyattan hiç kopmamaları gerektiğini öğütleyen Ahmet Ümit “Sanattan ayrılmayın, sanatla ilgilenirseniz hayattan daha çok zevk alırsınız.”diyerek söyleşisini noktaladı.

“KOCAELİ BİLNET KİTAP FUARI” DEVAM EDİYOR

Kocaeli Bilnet Kitap Fuarı bugün de öğrencilerini birbirinden kıymetli yazar ve kitaplarla buluşturmaya devam edecek.

# öğrenci, Okul

20 Eki 2022 - 12:12 - Eğitim

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